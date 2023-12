Confira o que abre e o que fecha durante o Feriadão na capital e recesso de fim de ano

Foto: Estacionamento do Via Verde Shopping I Whidy Melo/ac24horas

O aniversário de 141 anos de Rio Branco, que será comemorado no dia 28, quinta-feira, e o feriado do Réveillon na segunda-feira, 1, darão cinco dias de folgas aos servidores públicos da Prefeitura de Rio Branco e do Governo. Apesar do momento festivo, alguns serviços públicos e privados continuarão com o funcionamento.

Delegacias, unidades de saúde de Rio Branco e do Estado, bem como serviços médicos especializados, serviços de apoio ao diagnóstico e setores de internação, centro cirúrgico e o agendamento de cirurgias funcionam normalmente. O policiamento funcionará normalmente durante todo o período, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre.

Órgãos públicos

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) só voltará com ao atendimentos na terça-feira, 2. Da mesma forma ocorre no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e demais repartições públicas.

Judiciário

O recesso forense do Poder Judiciário do Acre teve início na quarta-feira, 20, e se estenderá até o dia 6 de janeiro. Durante esse período, a Justiça Estadual funcionará em regime de plantão judicial, ou seja, sem atendimento presencial nas dependências do órgão.

Serão apreciadas solicitações urgentes, como: pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, busca e apreensão, medidas cautelares de natureza cível e criminal, alvarás de soltura, casos da Lei Maria da Penha, entre outros.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou as agências não irão atender na quinta-feira, 28, abrindo normalmente na sexta-feira, 29, e retornando na terça-feira, 2. A mesma coisa ocorrerá nos bancos, segundo o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC). Serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado.

Via Verde Shopping

No Via Verde Shopping, o funcionamento de lojas, quiosques e restaurantes estará sujeito à decisão dos proprietários, conferindo-lhes a flexibilidade de escolher se irão abrir ou não. O horário de funcionamento durante o feriado será das 11h às 21h. O cinema vai abrir de acordo com a programação de filmes da semana.