Veja dicas para proteger o bilhete e não ter surpresas caso você seja vencedor

Milhões de brasileiros estão com comprovantes da aposta da Mega Sena da Virada guardados à espera da noite de 31 de dezembro. Antes mesmo de saber se você é um dos vencedores, saiba que já dá para proteger o seu bilhete e evitar que alguém retire o tão sonhado prêmio no seu lugar.

O comprovante de aposta das loterias da Caixa é um título ao portador. Ou seja, quem estiver com o papel é o “dono” do prêmio — sem importar quem fez a aposta ou pagou na lotérica.

Mas há uma maneira muito simples de proteger o documento: escrevendo seus dados pessoais no papel.

A Caixa sugere que os apostadores escrevam nome completo, CPF e endereço no verso do comprovante que tem os números da aposta. Há, inclusive, essa instrução nas letras pequenas do documento, que tem até um espaço para isso. Em seguida, a Caixa sugere ao apostador assinar o papel.

E, assim, só a pessoa com os dados escritos no comprovante é que vai poder ir à agência da Caixa para retirar o prêmio multimilionário.

Bolão e as cotas

Outra recomendação da Caixa é para os participantes de bolões. Nesse tipo de aposta conjunta com várias pessoas, a sugestão é que ela seja feita já como um bolão nas lotéricas. Lá, é preciso informar o número de cotas daquele volante.

Desse jeito, todos os apostadores terão um comprovante individual com o número da cota e, assim, em caso de premiação, poderão retirar individualmente o prêmio sem depender do organizador do bolão.