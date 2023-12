Vasco vence Red Bull Bragantino e fica na Série A do Brasileirão

Titular na maioria dos jogos do Vasco de Ramón Díaz, Paulinho começou no banco na partida mais importante do ano. Mas entrou ainda no primeiro tempo com a lesão de Marlon Gomes. O camisa 18 foi bem e abriu o placar em São Januário, com o primeiro gol dele na temporada. Paulinho manteve o alto nível na etapa final e foi eleito o craque da partida pela transmissão da Globo.

Serginho, autor do gol da permanência