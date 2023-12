Vai ser outra vez Lula e Jair Bolsonaro, diz presidente sobre eleições municipais de 2024

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as eleições municipais de 2024 vão ser novamente um embate entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Esta eleição, eu não sei se ela será municipalizada, estadualizada ou nacionalizada. Eu, sinceramente, acho que, nessa eleição, vai acontecer um fenômeno: vai ser outra vez Lula e Bolsonaro disputando essas eleições no município”

Luiz Inácio Lula da Silva

Em seu discurso, durante a Conferência Eleitoral PT 2024, realizada em Brasília, Lula falou que os petistas não poderão ter medo. “Não pode aceitar provocação, não pode ficar com medo, não pode ficar com vergonha, não pode enfiar o rabo no meio das pernas”.

O presidente, então, fez uma comparação com um cachorro que late para alguém. “A gente não baixa a cabeça. A gente late para ele também para ele ficar com medo da gente”.

Lula e Bolsonaro disputaram a eleição presidencial de 2022, vencida pelo petista em um campanha de troca de provocações entre ambos.

“A gente vai ter que mostrar que nós queremos exercitar a democracia”, disse Lula, pedindo que o partido faça a eleição mais competitiva possível. “Mas a gente não vai ter medo de ninguém. O único medo que a gente tem que ter é de trair a esperança, a expectativa que o povo brasileiro tem no PT, nos nossos aliados”.