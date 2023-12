Últimos dias de 2023 deverão ser de temporais, chuvas e ventanias no Acre

O pesquisador Davi Friale divulgou esta semana as previsões do tempo para o fim deste ano e o início de 2024. Segundo ele, chuvas pontuais devem cair no Acre até o dia 2 de janeiro do ano que está chegando.

De acordo com o pesquisador, assim como em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru, os últimos dias de 2023 terão temporais com chuvas fortes e ventanias, em algumas áreas, o que significa que os últimos dias de 2023 e primeiros de 2024 serão abafados.

Às 23:59 do dia 31 de dezembro, no entanto, hora da virada do ano, a probabilidade de chuva é baixa em Rio Branco. “Caso ocorram, serão fracas e passageiras. No entanto, pode chover durante o dia e no começo da noite!”, prevê.