Troca de tiros próximo ao condomínio de luxo Ecoville assusta moradores

Uma troca de tiros na madrugada deste sábado, 23, assustou moradores do condomínio de luxo Ecoville, localizado próximo ao Via Verde Shopping, na região do Bairro Floresta, em Rio Branco.

Conforme relatos feitos ao ac24horas, moradores que residem na área mais ao fundo do condomínio foram acordados com barulho de tiros e, assustados, chamaram a polícia.

Os policiais fizeram ronda no local e identificaram que os tiros, na verdade, foram disparados na área do residencial Maria Iris, que fica próximo ao condomínio, e vizinho de uma invasão.

A polícia fez buscas pelo local, mas não prendeu ninguém, não houve registro de feridos e não há também registro de boletim de ocorrência.