Traficante é preso com droga e dinheiro em área de mata do bairro Mocinha Magalhães, na capital

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de João Marcos Nascimento Oliveira, de 21 anos, na tarde desta segunda-feira, 4, pelo crime de Tráfico de Drogas. A prisão aconteceu na Rua Ingá, bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco.

A guarnição Policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistaram várias pessoas transitando para um beco no final da rua Ingá, um local conhecido pela intesa movimentação de tráfico de drogas. Os Policiais realizaram uma incursão a pé. Quando os PM se aproximaram do terreno baldio, um cidadão ao avistar a guarnição Policial empreendeu fuga para dentro de uma área de mata, mas ele foi abordado. O homem foi identificado como João Marcos e durante em entrevista confirmou que estava no local praticando a venda de drogas. Foi feito uma busca na região e embaixo de uma folhas foi encontrado 49 trouxinhas de merla, 23 trouxinhas de cocaína, uma porção de maconha (28gramas) e uma quantia de R$ 30 reais.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e João Marcos foi encaminhado juntamente com as drogas à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.