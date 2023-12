Touro invade arena de rodeio e fere fãs de Ana Castela que aguardavam show

Na noite do último domingo (10), 13 pessoas que aguardavam um show da cantora Ana Castela ficaram feridas após um touro se soltar e invadir a arena de rodeio da Emapa (Exposição Municipal Agropecuária e Industrial), na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Em nota publicada pela prefeitura da cidade, foi informado que o touro escapou enquanto era embarcado em um caminhão.

O animal estava no local para provas de montaria, que antecederam a apresentação da artista número 1 nas retrospectivas das plataformas de streaming de 2023. Após escapar e provocar pânico, uma equipe responsável pelo evento conseguiu contê-lo. Em vídeos que circularam na internet é possível ver as imagens do touro em meio ao público e uma correria generalizada.

“A Confederação Nacional De Rodeio (CNAR) lamenta o episódio e esclarece que o animal escapou durante o processo de embarque no caminhão. A equipe responsável pelo rodeio foi prontamente acionada para conter o animal.”, diz o comunicado.

A CNAR ainda ressaltou que esse foi um evento “atípico” e que todas as pessoas atendidas no pronto-socorro já tiveram alta. Além disso, a Comissão Organizadora da 53ª Emapa esclareceu que o show de Ana Castela ocorreu normalmente.

“A CNAR ressalta que esse foi um caso absolutamente atípico, dada a logística de segurança utilizada no meio. Treze pessoas foram levadas ao Pronto Socorro Municipal, atendidas e todas já tiveram alta. A Comissão Organizadora da 53ª Emapa esclarece que o incidente aconteceu antes do show da cantora Ana Castela, cuja apresentação aconteceu normalmente.”, concluiu.

Em outra postagem, a prefeitura escreveu que “uma grande festa merece ter uma grande estrela no seu encerramento”. E concluiu: “Foi bonito demais: não teve como segurar a emoção. Até a próxima Emapa, gente!”.