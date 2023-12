Torcida do Fluminense prepara festa em embarque da equipe para o Mundial

A torcida do Fluminense já prepara o chamado “AeroFlu” para empurrar a equipe que vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa, a partir do dia 18 de dezembro, em Jeddah, na Arábia Saudita. As principais organizadas do clube já estão se juntando para conduzir a delegação tricolor até o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

São esperados mais de cinco mil tricolores que vão escoltar o ônibus com toda a delegação do Fluminense, na terça-feira (12), até o local de embarque. Em grupos de aplicativo de mensagens e redes sociais, a movimentação é grande por parte dos torcedores que querem desejar sorte ao elenco em busca da inédita conquista.

O Fluminense embarca para a Arábia Saudita às 21h (de Brasília), com estimativa de 13 horas de voo até a cidade de Jeddah. Fernando Diniz comandará de três a quatro treinos antes da estreia no torneio, no complexo King Abdullah Sports City. O Mundial começa exatamente no dia 12, dia do embarque do Flu.

No jogo de estreia do torneio, o Al Ittihad encara o Auckland City. O vencedor desta partida enfrenta o Al-Ahly. Dali, sai o adversário tricolor na semifinal no dia 18. A final ou a disputa de 3º e 4º lugar acontecem no dia 22. Manchester City, Urawa Reds ou Léon, serão um dos adversários nessas eventuais disputas.

Para o Mundial, Fernando Diniz inscreveu 23 jogadores, sendo três goleiros e 20 atletas de linha. A delegação completa do Fluminense deve contar com cerca de 70 pessoas.

Calendário de jogos do Mundial de Clubes

12 de dezembro

•Jogo 1 – 15h (de Brasília): Al-Ittihad x Auckland City

15 de dezembro

•Jogo 2 – 11h30 (de Brasília): Vencedor do jogo 1 x Al-Ahly

•Jogo 3 – 15h (de Brasília): León x Urawa Red Diamonds

18 de dezembro

•Semifinal 1 – 15h (de Brasília): Fluminense x vencedor do jogo 2

19 de dezembro

•Semifinal 2 – 15h (de Brasília): Manchester City x vencedor do jogo 3

22 de dezembro

•Disputa do 3º lugar: 11h30 (de Brasília)

•Final: 15h (de Brasília)