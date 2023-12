Tijolos cozidos na época de Nabucodonosor II absorveram energia no campo magnético da Terra

Há milhares de anos, o campo magnético da Terra sofreu uma onda de energia significativa numa parte do planeta que incluía o antigo reino da Mesopotâmia.

As pessoas na época provavelmente nem notaram a flutuação, mas sinais da anomalia, incluindo detalhes até agora desconhecidos, foram preservados nos tijolos de barro que eles assaram, descobriu uma nova pesquisa.

Quando cientistas examinaram recentemente tijolos que datam do terceiro ao primeiro milênio a.C. na Mesopotâmia – que abrangia o atual Iraque e partes do que hoje é a Síria, o Irã e a Turquia – detectaram assinaturas magnéticas naqueles do primeiro milênio, indicando que os tijolos foram disparados em um momento em que o campo magnético da Terra era excepcionalmente forte.

Selos nos tijolos com nomes de reis da Mesopotâmia permitiram aos pesquisadores confirmar o intervalo de tempo para o pico magnético.

Suas descobertas corresponderam a uma onda magnética conhecida chamada “anomalia geomagnética da Idade do Ferro Levantina”, que ocorreu entre 1050 e 550 a.C.

Isso já havia sido documentado em artefatos dos Açores, Bulgária e China através de análise arqueomagnética – examinando grãos em cerâmica e objectos arqueológicos cerâmicos em busca de pistas sobre a actividade magnética da Terra, relataram cientistas em 18 de dezembro na revista “Proceedings of the National Academy of Sciences“.

“É realmente emocionante que artefatos antigos da Mesopotâmia ajudem a explicar e registrar eventos importantes na história da Terra, como flutuações no campo magnético”, disse o coautor do estudo Mark Altaweel, professor de arqueologia do Oriente Próximo e ciência de dados arqueológicos na University College London’s. Instituto de Arqueologia.

Isso mostra por que preservar a herança antiga da Mesopotâmia é importante para a ciência e a humanidade de forma mais ampla”

Mark Altaweel à CNN, por e-mail



‘Rochas feitas pelo homem’

Quando um artefato antigo contém matéria orgânica, como osso ou madeira, os cientistas podem saber a sua idade através da datação por radiocarbono, que compara proporções de decomposição preservadas em isótopos de carbono.

Mas para artefatos inorgânicos – cerâmica ou objectos cerâmicos – a análise arqueomagnética é necessária para revelar a sua idade, disse o autor principal do estudo, Matthew Howland, professor assistente no departamento de antropologia da Universidade Estadual de Wichita, no Kansas. Como a cerâmica é o tipo de artefato mais comum em sítios arqueológicos em todo o mundo, esta técnica é um complemento vital à datação por radiocarbono, disse Howland à CNN.

“A datação arqueomagnética pode ser aplicada a qualquer tipo de material magneticamente sensível que tenha sido aquecido”, disse Howland. E a sua utilidade vai além da arqueologia.

“Geólogos costumam usar a análise de rochas para estudar os campos magnéticos da Terra, mas em tempos mais recentes, quando não há a possibilidade de estudar rochas muito recentes porque ainda não tiveram tempo de se formar, precisamos usar artefatos arqueológicos”, disse ele. “Podemos pensar nos tijolos de barro ou na cerâmica como rochas feitas pelo homem para estudar os campos magnéticos da Terra.”

Antes deste novo estudo, havia poucas evidências arqueomagnéticas precisas de artefatos mesopotâmicos datados dessa época.

“A falta de dados realmente restringiu a nossa capacidade de compreender as condições do campo magnético da Terra naquela região”, disse Howland. Isso também significava que os arqueólogos não conseguiam calcular com precisão as idades de muitos locais da Mesopotâmia, “uma região incrivelmente importante na arqueologia mundial”.

Atração magnética

A Terra está cercada por uma magnetosfera – uma bolha invisível de magnetismo gerada pela poderosa agitação de metais fundidos no núcleo da Terra. Impede que a nossa atmosfera seja destruída pelos ventos solares que sopram do Sol. Embora a magnetosfera tenha sido uma presença constante durante bilhões de anos, a sua força aumenta e diminui ao longo do tempo. (A saúde humana não é directamente afectada pelas flutuações do campo magnético, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.)

Os artefatos de argila que foram cozidos a altas temperaturas retêm uma “impressão digital” do magnetismo da Terra da época em minerais como o óxido de ferro afetados pelo magnetismo.

A recuperação dessa impressão digital envolve uma série de experimentos magnéticos que aquecem e resfriam repetidamente o objeto, expondo-o a campos magnéticos e depois removendo-os. Este processo cria uma série de novas impressões digitais, que são comparadas com a intensidade magnética original do objeto.

Os cientistas podem então combinar o objeto com um período específico de atividade no campo magnético da Terra.

“No geral, este é um trabalho emocionante porque está nos ajudando a entender o que o campo magnético da Terra está fazendo ao longo do tempo e também ajudará a determinar a idade de artefatos que de outra forma seriam impossíveis”, disse Cauê S. Borlina, pós-doutorado no departamento de Ciências da Terra e Planetárias na Universidade Johns Hopkins.

Borlina, que não esteve envolvido no estudo, conduz pesquisas sobre campos magnéticos antigos e modernos e seu impacto na formação e habitabilidade dos planetas. “Mais importante ainda, esses registros de alta resolução são cruciais para entender como os picos magnéticos na superfície podem se conectar com o que está acontecendo dentro da Terra”, disse Borlina à CNN por e-mail.

“Especialmente no núcleo externo, onde o campo magnético da Terra é gerado.” A nova análise não só preencheu uma importante lacuna de dados como também revelou novas pistas sobre a anomalia magnética daquele período.

Das 32 pedras amostradas pelos pesquisadores, cinco traziam carimbos que as ligavam ao reinado de Nabucodonosor II, entre 604 e 562 a.C. As medições do magnetismo nas pedras mostraram que o campo magnético se fortaleceu rápida e intensamente quando os tijolos foram feitos. Os carimbos nos tijolos criaram, portanto, um registro instantâneo de uma onda de energia magnética que durou apenas algumas décadas.

“Os próximos passos são continuar este trabalho, aplicá-lo a mais tijolos de barro da Mesopotâmia e melhorar ainda mais a curva que podemos produzir da intensidade do campo magnético da Terra ao longo do tempo”, disse Howland.

“Mas talvez ainda mais emocionante é que os arqueólogos que trabalham em locais no Iraque e na Síria podem olhar para os nossos dados e aplicar as mesmas técnicas a artefactos não datados”, acrescentou. “Isso pode ajudar a resolver muitos dos debates cronológicos que ocorrem na região, sobre a cronologia dos reis.”