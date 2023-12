Prefeito Tião Bocalom premia vencedores do concurso de ornamentação natalina em Rio Branco

Na noite deste sábado, 30, na Praça da Revolução, a prefeitura de Rio Branco realizou a premiação do concurso de ornamentação ‘Natal de vida, Esperança e Dignidade’, em parceria com a Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), Associação Comercial do Acre (Acisa) e Federacre. Na ocasião, foram premiadas ruas, casas, carros, motos e bicicletas – que obtiveram melhores decorações natalinas.

Com novas categorias, diferentes das edições anteriores, o diferencial este ano foi 30 casas premiadas, distribuídas em grupos de dez para cada regional, além de dez ruas, uma em cada regional. O valor total das premiações do concurso chegou a R$ 300 mil.

Presente na solenidade, o prefeito Tião Bocalom (PP) contou que está contente com o Natal de 2023 e revelou que o concurso é pioneiro no país. “Então, eu tô feliz com esse Natal, a gente encerra o ano de 2023 com um belo Natal, esse concurso é pioneiro a nível do Brasil. Então, só agradecer imensamente a cada um que participou aqui esperando fazer o melhor resultado. Quero agradecer a população que tá aqui no entorno, hoje tá todo mundo aí”, declarou.

Veja os premiados

BICICLETAS

A premiação nessa categoria chegou a R$ 7,3 mil reais

1°Murilo de Melo Menezes

2° Viviane Santiago da Silva

3° Josiane Santiago da Silva

4°Mauro Henrique Medeiros da Rocha

5° Endril Silva Lima

6° Raidson Ferreira

7°Lourdes dos santos Vidal

BARES E RESTAURANTES

O valor da premiação aos ganhadores chegou a R$ 45 mil

1° Hamburgão do Paulão R$ 20 mil

2° Doce de leite R$ 15 mil

3° Parrilha Burg R$ 10 mil

MOTOCICLETAS

A premiação chegou a R$ 12,5 mil

1° Kleber Lopes de Lima

2° Karla katribe beri Telles

3° Thiago

CARROS COMUNS

A premiação geral foi de R$ 20 mil reais

1.Ana Paula da Silva Silva Xavier

2.Jose cornelio de Oliveira Júnior

3. Ingrid Aline Martins nepomuceno

4.Alexandro Lima da Silva

5.Samuel Barbosa Macedo

6. Efraim Braga dos Santos

7. Ellen Cristina de Sousa Santos

8.Marivaldo de Paula Silva

9. João Lima mepomuceno

10. Manoel Rufino de Araújo

RESIDÊNCIAS

Nessa categoria o total da premiação chegou a R$ 90 mil

REGIONAL I – BELO JARDIM

1.Raimunda Nonata

2. Marilene Rodrigues da Silva

REGIONAL II – CADEIA VELHA

1.Marisa Vasconcelos macambira

2.Maria José da graças Ferreira Brasil

3.Maria Juscileide vale justa Lima

REGIONAL X – VILA ACRE

1. Aderina Montenegro Ribeiro

2. Moisés Brito Gomes

3.Adelinda Violeta Pinto Pereira

REGIONAL VII – SÃO FRANCISCO

1. Cláudia Cristianez de Sousa

REGIONAL VIII – 6 de AGOSTO

1.Maria Ribeiro da Silva

2. Maria luzinete Morais de Oliveira

REGIONAL IX – TANCREDO NEVES

1. Maria de Nazaré de Lima Caetano

2. Thaylene Roberta Gomes da Silva

3. Terezinha Vieira da luz dias

REGIONAL VI – BAIXADA

1. Margarida Rodrigues Daniel

2. Deusimar versoza de Magalhães

3. Gileno Souza Roque

REGIONAL IV- ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

1. Edson da Silva Marques

2. Anny Gabrielle Oliveira de Lima

3. Aurilio Fernandes de Lima

REGIONAL V – FLORESTA

1. Matheus de Araújo da Silva

2. Eliane Maria Soares

3. Victor Silva e Silva

REGIONAL III – CALAFATE

1.Adriano Pinho Cavalcante

2. Cristiane Nascimento da Silva

3. Gleycilene Araújo de Oliveira

CARROS ANTIGOS

Na categoria dos carros antigos, a premiação chegou a R$ 20 mil reais.

1° Rômulo Morais do Nascimento

2° Frederico Augusto Zani Aragão

3° Paulo Sarquiz

4° Gelson Leandro

COMÉRCIOS

1° Hotel Nobile

2° Doces regionais

3° Exclusivite