Tempo de viagem entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco está sendo de 7h30, aponta DNIT

“Antes, nosso tempo de viagem entre Cruzeiro do Sul/AC e Rio Branco/AC era de 20 horas, hoje estamos fazendo em 7h30 horas”, afirma o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (DNIT/AC), Ricardo Araújo, ao ser consultado sobre a quantas andam os serviços de recuperação da rodovia federal que, no trecho do Acre, aparece entre as 10 piores do Brasil na Pesquisa CNT de Rodovias, realizada pela Confederação Nacional dos Transportes.

“É importante ressaltar que todos os nossos trechos estão cobertos de contrato. Estamos com o projeto de fazer ciclofaixas e também nas rotatórias. Nós ficamos quatro anos com recursos limitados, as estradas ficaram sem recursos para manutenção, causando a sua deterioração; e hoje, depois dos 4 anos, começou a chegar bastante recurso e a gente pôde revitalizar todas as estradas”, acrescentou o superintendente.

Os serviços que o DNIT informa ter realizado neste ano engloba os seguintes procedimentos: correção de pista; remendo profundo (rp); execução de macadame; tapa buracos; manutenção de pontes; pinturas do BR-Legal; serviços de monitoramento das pontes; reestabilização rejuvenescimento do pavimento (colocar capa em cima, sistema de micro).

Ricardo Araújo reforçou que o DNIT está fazendo o remendo profundo como exposto nas fotos cedidas à reportagem, explicando que no procedimento corta-se 40 centímetros e troca-se tudo por solo com brita. “O macadame, é uma base hidráulica que impede da água chegar em cima, o qual expurga a água de dentro do pavimento, saindo pelas laterais”, detalhou.

“Com isso, nós estamos dando suporte necessário a todos os serviços elencados acima, fazendo todo o possível para que a gente consiga no inverno, fazer projetos para manutenção e, o mais importante, atacar todas as erosões que temos na BR-364/AC, para no verão poder fazê-la”, disse.

Por fim, o superintendente do DNIT informou que o departamento tem projeto para reconstrução dos segmentos da BR-364 entre Sena Madureira/AC até o Liberdade/AC, e o primeiro trecho, que serão dois lotes até Feijó/AC.