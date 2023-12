Sine Rio Branco inicia semana ofertando 42 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine), inicia a semana ofertando 42 vagas de emprego para candidatos com nível fundamental, médio e superior, e vagas para pessoas com deficiência.

Segundo o órgão, para se candidatar às vagas disponíveis no Sine Rio Branco, é necessário que o candidato tenha o seu cadastro atualizado na instituição. Caso contrário, deverá apresentar os seguintes documentos:Carteira de Trabalho, Identidade/CPF, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e de endereço.

Com vagas de açogueiro a mecânico, os candidatos que tiverem interesse em concorrer às vagas deveram entrar em contato pelos seguintes números:

(68) 3224-1519; +55 (68) 3223-6502; +55 (68) 3224-5094; 0800-6478182