Sepultura anuncia fim da banda após 40 anos e fará turnê de despedida por diversos países

O Sepultura acabou. Derrick Green, Paulo Jr., Andreas Kisser e Eloy Casagrande se reuniram nesta sexta-feira (08) para anunciar o fim das atividades da banda de metal brasileira mais bem sucedida de todos os tempos. Iniciada na casa dos irmãos Max e Iggor Cavalera há quase quarenta anos em Belo Horizonte, o grupo encerra suas atividades em uma coletiva em um hotel de luxo na zona sul de São Paulo e não menciona nenhum problema entre seus integrantes, apenas falam sobre fim de ciclo.

É a desculpa para, inevitavelmente, discorrerem sobre a turnê de despedida que acontecerá no ano que vem e passará por mais de 40 países por dezoito meses no ano em que comemora quatro décadas de história, a parir de março.

A turnê “Celebrating Life Through Death”, terá início em 1⁰ de março, no Arena Hall, em Belo Horizonte. Depois, o grupo segue por outras cidades do Brasil e de outros países da América Latina e Europa. Os ingressos começam a ser vendidos na segunda-feira (11).

A banda deve lançar ainda um disco gravado ao vivo com 40 faixas, algumas registradas durante a turnê derradeira.

“Estamos no melhor momento da história da banda e saímos de cena de uma forma muito tranquila”, explica o guitarrista Andreas Kisser. “São ciclos que se fecham e se renovam. Queremos celebrar. Não queria que o Sepultura acabasse com uma briga ou que a gente ficasse velho demais no palco”, ressaltando que o grupo não acaba, por conta da relação com os fãs, citando o Cream de Eric Clapton como exemplo para saber a hora de concluir o processo.

Formada em 1984 em Belo Horizonte, a banda colocou o Brasil no mapa do heavy metal mundial ainda em sua primeira década de atividade, primeiro em turnês realizadas na raça pela Europa (num tempo em que viagens internacionais eram resolvidas por carta e telefonemas, pois não havia internet) e depois ao conquistar a crítica especializada com uma sequência de discos até hoje considerada clássica: Beneath the Remains (1989), Arise (1991), Chaos A.D. (1993) e Roots (1996).

O ano do disco em que mais flertavam com a musicalidade brasileira também marcou a saída de Max Cavalera do grupo, que deixou a banda para fazer seu próprio trabalho com o grupo Soulfly. Em seu lugar entrou o norte-americano Derrick Green. O irmão de Max, Igor, deixaria a banda dez anos depois. O baixista Paulo Jr. é o único integrante da formação original do grupo.

Veja as datas turnê de despedida do Sepultura

•1 de março de 2024 – Belo Horizonte (Arena Hall)

•2 de março de 2024 – Juiz de Fora

•09 de março de 2024 – Brasília (Arena Lounge)

•15 de março de 2024 – Uberlândia

•21 de março de 2024 – Porto Alegre (Araújo Vianna)

•22 de março de 2024 – Curitiba (Live)

•23 de março de 2024 – Florianópolis (Arena Opus)