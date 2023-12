Segurança Pública do Acre realiza ação de Natal com entrega de presentes e materiais esportivos

Em clima natalino, época de espalhar o amor e semear a esperança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, por meio do programa de defesa social Acre pela Vida, realizou na manhã desta sexta-feira, 22, uma ação de Natal com a entrega de brinquedos arrecadados e materiais esportivos nas escolinhas de futebol e artes marciais.

A ação faz parte de uma série de medidas de segurança pública primária que visam a aproximação dos agentes de segurança com a comunidade, por meio de ações de cidadania.

O aluno da escolinha de futebol PSG Futebol Clube, Daniel Calebe Silveira Lima, de 13 anos, fala com entusiasmo de seu time poder encerrar o ano recebendo materiais esportivos. “Eu jogo aqui há dois meses. É uma equipe super boa. Já participei de vários campeonatos que eu ainda não tinha jogado, aí tive essa chance de jogar aqui e estou feliz com essa entrega que vai, com certeza, melhorar as nossas partidas”.

Na oportunidade, as viaturas policiais realizaram a distribuição dos brinquedos arrecadados. O critério adotado é o apadrinhamento da unidade de segurança, onde cada força adota uma escolinha, tendo por base o endereço mais próximo. Além disso, também foram entregues nas escolinhas materiais esportivos como bola, rede, colete, chuteira, uniforme, apito e kimono.

O coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahualpa Batista Ribera, explica que a ação de Natal é uma iniciativa principalmente do futebol, desde o Sub-11 até o Sub-17. “A Segurança Pública faz o seu trabalho de base de prevenção. Isso nos dá muita satisfação. Aqui, nós contamos hoje com essa entrega de Natal, com o autor da emenda especial, que foi o senador Alan Rick, que é alocada também pelo deputado coronel Ulysses”, disse.

A ação de Natal natal teve início no dia 20 e encerrou nesta sexta-feira, 22, contemplando 24 escolas apoiadas pelo programa da Segurança Pública, atendendo aproximadamente 1500 crianças.