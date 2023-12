Segunda edição do pedala Rio Branco leva centenas de ciclistas às ruas da cidade

A Prefeitura de Rio Branco realizou com sucesso o Pedala Rio Branco, edição Nova Via Chico Mendes. Essa que é a segunda edição e contou com a participação de diversos ciclistas e foi um grande sucesso.

“O Pedala Rio Branco é um projeto da prefeitura e tivemos a ideia de trazer aqui para esse novo cartão postal que o prefeito está dando de presente para Rio Branco”, disse o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), coronel Ezequiel de Oliveira Bino.

O evento deu início com um passeio pela cidade. Nem a chuva atrapalhou a empolgação da turma apaixonada pelo pedal. O ponto de chegada foi na via Chico Mendes, onde o prefeito Tião Bocalom foi o anfitrião. Os atletas foram recebidos com frutas e o abraço de incentivo do prefeito.

“O ciclismo muda as pessoas. Nesse caso eu que pesava 160 quilos, hoje eu estou com 120. É um estilo de vida que só traz benefício para nossa saúde”, explicou o ciclista, Nunes Nascimento.

Na ocasião houve sorteio de prêmios para os participantes. Teve gente que chegou andando e voltou de bicicleta para casa.

O presidente da Federação de Ciclismo do Acre, Tuchau Marques, disse que esse incentivo da prefeitura engrandece a modalidade.

“Sem dúvida, engrandece a prefeitura, engrandece o Estado também. A federação está de portas abertas. A gente quer mais fazer evento dessa forma, trazer todo mundo. O ciclismo é uma forma de vida e hoje muita gente está buscando isso: vida, saúde amizades. Isso é que vale a pena”, destacou.

Em seguida os ciclistas fizeram uma competição em disputa de grupos. O prefeito deu a largada nas categorias masculina e feminina. Os vencedores na categoria masculina e feminina foram: Eliete Fonseca e Felipe Martino, ambos da Serven Bike.

“A gente acorda cedo vem pra cá ou então se não dá, a gente vem à noite e é muito gratificante ter recebido o primeiro lugar. Eu fico feliz que a prefeitura tem se disponibilizado e dado lugar ao ciclismo em Rio Branco. Isso é uma atividade muito legal e eu espero que mais pessoas venham participar da atividade”, enalteceu Felipe.

“Treinamos pouco, pois a gente trabalha todos os dias, mas tiramos um tempinho na semana passada para dar uma treinadinha e é isso aí, trabalho em equipe”, disse Eliete.

Para o prefeito, o segundo Pedala Rio Branco foi um sucesso de público, alegria e motivação para uma vida saudável.

“Que evento lindo. Precisamos continuar mais vezes. Pode contar com a nossa prefeitura. Esse grupo é um grupo espetacular que mostra para o povo que não tem idade. Aqui crianças idosos, podem andar de bicicleta, só não pode cair”.

O prefeito falou ainda do palco do evento, a nova Via Chico Mendes, com mais cores, brilho e modernidade.

A nova Chico Mendes, a Chico Mendes que vai ser a avenida mais bonita da região Norte do Brasil, porque não dizer una das mais bonita do Brasl”, concluiu.

Por Assecom/Prefeitura