Secretaria de Segurança leva ação de cidadania para o bairro Cidade do Povo

Com as mãos para o ar, repleta de tinta, a pequena Alice da Silva de 5 anos, do Centro Educacional Infantil (CEI) Heloizia Almeida de Oliveira, rodopiava em sinal de contentamento na espera de colocar sua marca no muro da quadra 19 do Complexo Habitacional Cidade do Povo. O fato aconteceu durante a ação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Programa Acre pela Vida, em parceria com a Secretaria de Educação e Esporte (SEE), na manhã desta quinta-feira, 7.

A ação de cidadania contou com a entrega de materiais esportivos e a realização de um torneio de futebol para os alunos da comunidade, além de um momento com as crianças, onde elas, com as mãos pintadas, cobriram as marcas de violência na praça, deixando rastros de paz com as tintas coloridas.

Na oportunidade, foram doados materiais esportivos para o Projeto Guardiões da Paz, da Polícia Militar do Acre (PMAC), com bolas e redes de futebol e vôlei, coletes, troféus e medalhas para o torneio de futebol.

A aluna da Escola Frei Heitor, Andryele Firme da Rocha, de 11 anos, também umas das duas jogadoras que participou do torneio de futebol, destaca que está muito feliz por sua escola ser uma das beneficiadas pelos materiais esportivos, pois o futebol é sua paixão desde os cinco anos de idade: “Receber esses uniformes e uma bola nova é muito legal, porque jogar com coisas novas é muito melhor. A gente tem melhores resultados em campo”.

O coordenador do Programa Acre pela Vida, coronel Atahualpa Ribera, explica que a ação conta com o apoio também da Polícia Militar, que está dentro do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP): “A ação é uma integração entre a comunidade e as forças, semeando uma cultura de paz com o futebol e atividades recreativas com as crianças, que são o futuro da sociedade”.

O diretor de Articulação de Esporte e Juventude da Secretaria de Educação e Esporte, Glauber Feitoza, afirma que a ação tem o objetivo de consolidar ainda mais o esporte nas escolas: “Hoje estamos aqui com a equipe de 15 pessoas. A SEE trouxe arbitragem, pessoas da organização, coletes, redes e o ônibus da secretaria, que fez toda a logística para trazer os alunos das escolas”.

A ação dá continuidade ao trabalho da Polícia Militar, que anteriormente já vinha fazendo um trabalho comunitário com o Projeto PMAC na comunidade”, com momentos de cinema e futebol.