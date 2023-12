Secretaria de Estado de Educação define calendário escolar 2024; matrículas começam em janeiro

A Secretaria de Estado de Educação no Acre (SEE) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 27, o calendário de matrículas da rede pública estadual para o ano letivo de 2024.

A solicitação de novas matrículas será feita de forma on-line entre os dias 8 e 17 de janeiro, por meio da plataforma digital do Simaed. Após a divulgação do resultado das matrículas on-line e sendo contemplada a solicitação, a escola, através da direção e secretário (a) escolar, deverá validar a matrícula solicitada pelos pais e/ou responsáveis.

Nas escolas de zona urbana, a renovação das matrículas será realizada de 8 a 15 de janeiro e devem ser solicitadas na instituição de ensino que o aluno estuda.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O calendário de renovação de matrícula do EJA inicia já no dia 2 de janeiro e vai até o dia 18 do devido mês, enquanto os novos alunos devem ter do dia 16 de janeiro até 16 de fevereiro para realizar sua matrícula.

Educação Escolar Indígena e Educação no Campo

A renovação das matrículas da educação indígena e da educação no campo, de todo o estado, acontece entre os dias 2 de janeiro e 31 do mesmo mês. Já as matrículas dos novos alunos devem ser realizadas entre os dias 1 de fevereiro a 16 do devido mês.

A renovação de matrículas dos alunos das Escolas do Campo da Rede Estadual, bem como as matrículas dos alunos novos e transferidos, serão realizadas na própria escola.