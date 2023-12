Saúde do Acre celebra conquistas significativas em 2023 e planeja avanços para o próximo ano

Em um esforço contínuo para promover saúde de qualidade e acessível a todos, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), celebra conquistas significativas ao longo do ano de 2023, destacando avanços, investimentos e ações que impactaram positivamente a vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Um dos maiores compromissos da gestão do governador Gladson Cameli, a Saúde foi também uma das áreas que mais recebeu investimentos ao longo deste ano, não apenas por ser esse seu papel, mas pelo empenho da atual gestão em buscar recursos, fortalecendo parcerias que visem o bem-estar da população que hoje pode encontrar diversos serviços que antes só existiam fora do Acre. Um exemplo são as cirurgias cardíacas pediátricas que passaram a ser realizadas nas unidades do Estado, salvando inúmeras crianças e diminuindo o risco de morte e complicações durante o translado.

“Temos o compromisso de cuidar das pessoas. Neste ano, avançamos em vários aspectos na área da saúde. Entregamos equipamentos, investimos em reformas e ampliações de unidades. Outro ponto importante foi a realização do concurso da Sesacre. Teremos mais clínicos gerais, pediatras e cardiologistas. E só estamos conseguindo fazer tudo isso porque o Estado está equilibrado, com as contas em dia para poder contratar. Demos início também à construção da nova maternidade de Rio Branco, tudo isso irá nos ajudar a melhorar a avida das pessoas, e é isso que quero como governador”, destacou o governador Gladson Cameli.

O benefício fica mais evidente diante de casos como o da pequena Ester, que ficou internada durante 45 dias logo após seu nascimento em agosto deste ano, após ser submetida a uma cirurgia cardíaca complexa no Hospital Santa Juliana, unidade conveniada ao governo do Estado. O procedimento foi bem-sucedido e a menina já recebeu alta hospitalar.

“Engravidei da Ester e peguei uma infecção de urina, isso impediu que a gestação fosse até o fim. Quando ela nasceu, pesava 2,30 kg, e mesmo estando aparentemente bem de saúde, como mãe, percebi que não estava tudo bem e pedi para vir para Rio Branco”, contou a mãe, Antônia Maria da Rocha, de Sena Madureira.

O exemplo demonstra quão importante é o olhar da atual gestão para a saúde pública, buscando avançar de forma contínua nas políticas públicas de acesso à saúde. Para se ter ideia, apenas em equipamentos de informática, foram entregues neste ano o equivalente a quase R$ 7,5 milhões; outros R$ 17,3 milhões foram aplicados na aquisição de equipamentos hospitalares e mais de R$ 7,2 milhões são referentes a mobiliários em geral, além de outros investimentos para o fortalecimento do setor.

Como resultado do amplo esforço em prol do fortalecimento da Saúde, o Estado também entregou diversas obras na capital e interior, a exemplo da inauguração do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Aldenira Souza Cunha (Cerest). E na maternidade mais tradicional do Acre, Bárbara Heliodora, uma mesa de parto adequada para gestantes obesas em uma nova sala de parto humanizou ainda mais a saúde.

Longe de ser um governo focado apenas na capital, a gestão também atuou fortalecendo a saúde no interior do Estado, ao inaugurar a reforma das unidades mistas de Assis Brasil e Marechal Thaumaturgo, reativar o centro cirúrgico do Hospital-Geral de Plácido de Castro e, ainda, retomar de serviços da Oficina Ortopédica de Cruzeiro do Sul.

Outro importante momento para a comunidade foi a reativação do centro cirúrgico do Hospital-Geral Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, que foi ativado após longos 30 anos de espera. Agora, a unidade proporciona serviços essenciais à comunidade local e de municípios vizinhos.

Em Xapuri, o Hospital Epaminondas Jácome também foi revitalizado, fortalecendo a saúde no município e proporcionando mais qualidade dos serviços à população e aos servidores.

Esses são apenas alguns dos resultados obtidos neste ano. Com quase R$ 6 milhões investidos em obras que estão em andamento, a expectativa é de que 2024 seja um ano ainda melhor, com uma saúde digna para o povo do Acre.

Fortalecendo ainda mais a saúde, 2024 começará com novos servidores

Mais que números, os investimentos se traduzem em uma ampla oferta de serviços e incluem a ampliação do quadro de servidores. Neste ano, a Sesacre também reafirmou seu compromisso, ao convocar 550 servidores que já tomaram posse e começam 2024 reforçando a Saúde do Estado. Além dos convocados, outros 335 servidores compõem o cadastro de reserva.

“Melhorar cada dia mais a saúde do nosso estado é o compromisso que assumimos com o governador Gladson Cameli. Trabalhamos muito neste ano, tivemos excelentes resultados e esperamos que 2024 seja ainda melhor, para que a nossa população tenha acesso digno à saúde”, afirmou Pedro Pascoal, secretário de Saúde do Acre.

Programa Opera Acre: cirurgias eletivas em foco

Só quem espera por uma cirurgia sabe o quanto a chegada do esperado dia é importante. O ano de 2023 foi um marco no programa Opera Acre, que visa proporcionar qualidade de vida aos pacientes que aguardam cirurgias eletivas. Um aumento notável foi observado, com 11.938 cirurgias realizadas, em comparação a 9.374 mil procedimentos no ano anterior.

Para alcançar o maior número possível de pessoas de todo o estado, diversos mutirões foram realizados em diferentes regionais, o que permite que os pacientes sejam atendidos em suas regiões, ou seja, mais próximos de casa, eliminando a necessidade de deslocamento para a capital, como ocorria em anos anteriores. Os mutirões realizados ao longo de 2023 englobaram cirurgias ginecológicas, urológicas, pediátricas, vasculares, de cabeça e pescoço, ortopédicas, otorrinolaringológicas, cardiológicas, proctológicas e de angioplastias, entre outras.

Graças à capacidade de dialogar com diferentes entes visando melhor servir à população, neste ano houve ainda um investimento significativo – ultrapassando R$2,5 milhões – destinado a cirurgias eletivas. Esses recursos foram direcionados principalmente para fortalecer as estruturas regionais, promovendo um atendimento mais humanizado.

Destaca-se ainda que, durante a última assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Acre assegurou mais de R$5 milhões, visando dobrar o número de cirurgias programadas para o ano de 2024.

O governo do Acre reforça seu compromisso em garantir um acesso amplo e eficaz aos procedimentos cirúrgicos. O Acre destaca-se nacionalmente, liderando com a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas entre todas as unidades da federação.

A vida antes e após o Opera Acre

Pacientes como Sebastião José Marçal, de Xapuri, e Diones Batista da Silva, de Assis Brasil, compartilharam suas experiências positivas, ressaltando a agilidade e eficiência do programa capaz de transformar vidas com as cirurgias.

Sebastião aguardava pela cirurgia para a retirada de pedra na vesícula. “Não pensei que ia ser tão rápido. Em uma semana fiz os exames e já fui chamado para fazer a cirurgia. Para mim, dessa forma, está bom demais”, disse.

“Eu fiquei muito feliz, parece que é um peso que está saindo de mim. Há um pouco mais de seis meses procurei o SUS, após começar a sentir os sintomas e deu pedra na vesícula”, declarou Diones.

O pequeno Vitor, morador de Tarauacá, precisou passar por cirurgia de fimose e, segundo a mãe, Sandra Morais, o procedimento traz o sentimento de alívio.

“Não precisei me deslocar até Rio Branco e gastar o que não tinha para levar meu filho para operar. Fizemos aqui mesmo em Tarauacá, e deu tudo certo. No dia em que ligaram, me senti aliviada de não ter mais que ver o meu filho sofrendo. Se Deus quiser, voltará a ser uma criança normal e cheia de saúde”, disse.

e-CEPTEA: iniciativa pioneira no país na inclusão de pessoas com autismo

Outro grande progresso do Acre em 2023 na garantia de direitos dos cidadãos, especialmente com transtorno do espectro autista (TEA), foi o lançamento da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea).

A carteira é uma iniciativa pioneira do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), estabelecida pela lei nº 3.799, datada de 28 de outubro de 2021.

O principal propósito desta inovação é proporcionar uma identificação eficaz dos indivíduos com TEA, enquanto também assegura a eles uma série de benefícios e direitos. A e-Ceptea é emitida em formato digital e possui validade estadual.

Desde o lançamento, cerca de mil carteiras já foram emitidas. O documento colabora para que o Estado tenha uma visão mais clara de quem são as pessoas com autismo, onde estão e como melhor atendê-las.

Saúde Itinerante Especializado: levando saúde a todos

Uma das principais ações da Saúde do Acre, o programa Saúde Itinerante Especializado alcançou todas as regionais do Acre em 2023, beneficiando mais de quatro mil pessoas e realizando 16.084 atendimentos.

O programa contribui para a redução da demanda reprimida, abordando diversas áreas, desde atendimentos a desabrigados, imigrantes e indígenas, até a emissão de carteira estadual para transtorno do espectro autista (e-Ceptea) que, por meio do programa, alcançou pessoas de todos os municípios.

Saúde Itinerante Especializado em neuropediatria

O Saúde Itinerante também possui ações específicas para as crianças. Afinal, os primeiros anos de vida são os mais importantes no crescimento humano e, portanto, é essencial que se tenha consciência sobre seu desenvolvimento, seja no aspecto cognitivo, social ou intelectual.

Com o intuito de acompanhar o desenvolvimento infantil e diminuir a demanda reprimida na fila do Sistema de Regulação Estadual com interface municipal, o Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria conta com uma equipe multidisciplinar para investigar transtornos globais do desenvolvimento, proporcionando atendimentos médicos e terapêuticos especializados para crianças com necessidades especiais, em particular aquelas que apresentam transtorno do espectro autista (TEA).

O programa também deu início à emissão da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea) nos municípios, fortalecendo a interface municipal e estadual.

Shirley Lopes é mãe da pequena Lorena. A família mora em Assis Brasil e foi a Brasileia para a consulta de retorno no Itinerante Especializado. “O atendimento que recebemos no programa tem sido muito importante para nós. A possibilidade de fazer a consulta e o retorno em Brasileia foi fundamental para dar continuidade ao acompanhamento da Lorena. É uma oportunidade de receber orientações e suporte para lidar com as questões que ela enfrenta”, informou Shirley Lopes.

Cadeiras de rodas para quem precisa

Outro capítulo importante da história da Saúde do Acre que está sendo escrita na gestão Gladson Cameli é a entrega de 126 cadeiras de rodas, uma van e centenas de equipamentos hospitalares, como parte dos investimentos históricos realizados.

O cadeirante José Aurismar Braga, mais conhecido como Mazinho, foi o primeiro a receber a cadeira de rodas, e expressou seu contentamento com a ação. “Isso aqui é autonomia e acessibilidade. Alguns deficientes como eu não podem se locomover sozinhos. Agora posso ir ao mercado, ir à faculdade, isso é autonomia e dignidade para a pessoa humana. É importante que nós [pessoas com deficiência] possamos continuar tendo acesso a esse tipo de ação”, afirmou Mazinho.

Unidade-Sentinela para Síndromes Respiratórias: monitoramento e atendimento 24 horas

Em junho de 2023 a implantação da Unidade Sentinela para Síndromes Respiratórias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco foi um dos destaques do setor. Esta unidade, operando 24 horas por dia, desempenha um papel vital no monitoramento das síndromes respiratórias, avaliando a circulação viral no Baixo Acre por meio de amostragem.

Responsável pela coleta de materiais para análise laboratorial em pacientes com sintomas respiratórios, as amostras são enviadas semanalmente ao Ministério da Saúde. A unidade-sentinela atende pacientes classificados como azul e verde, abrangendo casos de síndrome gripal.

Cinquentenário do Programa Nacional de Imunização (PNI): compromisso duradouro com a saúde pública

Em 2023, celebra-se o cinquentenário do Programa Nacional de Imunização (PNI), uma iniciativa pioneira que desempenhou um papel fundamental na erradicação da poliomielite e na eliminação de diversas doenças transmissíveis, como o sarampo, no Brasil.

No Acre, o PNI tem sido um pilar essencial na promoção da vacinação, trabalhando incansavelmente para garantir a distribuição de imunobiológicos de qualidade e a capacitação dos profissionais de saúde. Com 246 salas de vacinação, 22 coordenações municipais, três coordenações regionais e uma coordenação estadual, o programa demonstra sua capilaridade e acessibilidade à população local, oferecendo 48 imunobiológicos para todos os ciclos de vida.

O agricultor Francisco Ferreira, de 70 anos, participou da Campanha de Multivacinação de 2023, que foi realizada em frente ao Palácio Rio Branco. “Vi pela TV e disse ‘vou aproveitar’. É direito de todo mundo se prevenir e também prevenir os outros. Vou tomar a vacina antigripal e a 4ª dose da [anti] covid. Essas ações são importantes, pois são para o beneficio da comunidade”, disse.

Para se ter ideia da dimensão de sua atuação, o PNI aplicou, em 2023, quase quatro milhões de doses de vacinas em todo o estado, demonstrando o compromisso da atual gestão com a saúde pública, mesmo nos lugares mais longínquos.

Operação Gota 2023: imunização nas áreas de difícil acesso

A missão Operação Gota foi uma resposta eficaz ao desafio de oferecer vacinas do Calendário Nacional de Vacinação a populações em áreas remotas, como comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.

Em 2023, a Sesacre realizou a aplicação de 3.652 doses, beneficiando 1.746 pessoas em áreas rurais, indígenas e ribeirinhas de difícil acesso no estado. Essa operação reforça o compromisso em garantir a imunização e a saúde dessas comunidades, superando as barreiras geográficas.

Ambulatórios especializados representam marco na saúde pública do Acre

Em um esforço para aprimorar o atendimento médico e promover a inclusão, a Sesacre implementou uma série de ambulatórios especializados ao longo de 2023. Esses novos espaços visam qualificar o atendimento a diferentes grupos da população, focando em necessidades específicas e garantindo assistência médica qualificada e igualitária.

Ambulatório especializado para crianças com epilepsia e doenças raras

Com o objetivo de aprimorar o acompanhamento de crianças em investigação da epilepsia e fortalecer o tratamento daquelas já diagnosticadas, a Sesacre inaugurou um ambulatório especializado na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco. O espaço também atende pacientes com doenças raras.

O serviço, exclusivo para pacientes com idades entre zero e 12 anos, é referenciado por unidades básicas de saúde (UBS) em todo o estado. O novo ambulatório visa proporcionar um cuidado mais eficiente e dedicado às crianças que enfrentam desafios relacionados à epilepsia.

Núcleo de Atenção à Saúde Indígena do SASMC

Outro marco significativo foi a inauguração do Núcleo de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC). Esse espaço se torna um instrumento fundamental para garantir assistência médica qualificada e igualitária às comunidades indígenas do estado.

O núcleo segue as diretrizes estabelecidas na portaria nº 2.663, de 11 de outubro de 2017, priorizando melhorias no acesso a serviços especializados, adaptação cultural, ajustes alimentares e acolhimento humanizado.

Ambulatório para o Público LGBT+ na Policlínica do Tucumã

Em resposta à necessidade de atendimento específico para o público LGBT+, a Sesacre implementou um novo fluxo de atendimento na Policlínica do Tucumã. O ambulatório foi estabelecido após qualificação sobre abordagem específica para esse público, seguindo as orientações da portaria do Ministério da Saúde (MS), que preconiza um atendimento em saúde integral e plural para o público LGBT+.

A iniciativa visa oferecer um cuidado inclusivo, com destaque para a oferta de tratamento hormonal, proporcionando oportunidades para uma vida digna a estes cidadãos.

Maria Silva (nome fictício), uma mulher trans que procurou o atendimento no dia do lançamento, expressou sua satisfação com a iniciativa, destacando a importância dessa preocupação com a saúde das pessoas LGBT+.

“Eu acredito que está chegando uma nova geração e é muito importante que haja essa preocupação com a saúde dessas pessoas, que são cidadãos brasileiros, e eles vão ter a oportunidade de começar um tratamento hormonal cedo e poder ter uma vida digna”, afirmou Maria Silva.

Essas iniciativas refletem o compromisso da Sesacre em proporcionar um atendimento de saúde inclusivo, abrangendo diversas necessidades da população acreana e promovendo o bem-estar de todos os cidadãos.

Ambulatório Especializado em Oncologia no Vale do Juruá

Na capital, um ambulatório de oncologia funciona na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), e o processo de regionalização da saúde segue em andamento para expandir os serviços. Com base nesse propósito, uma das ações de maior impacto na saúde no Vale do Juruá ainda em 2023 será o ambulatório de oncologia, no Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul.

Maria Enísia de Lima descobriu um nódulo na região da mama direita. Após o autoexame, veio o diagnóstico: a cruzeirense, de 56 anos, foi acometida pelo câncer de mama.

A busca pela cura da enfermidade se apresentava cheia de desafios, entre eles, o deslocamento de Cruzeiro do Sul para a capital Rio Branco, onde se centralizam os serviços. “Enfrentei muitas dificuldades, como a logística das viagens. Além disso, precisei de outras ajudas, como a financeira, para seguir o tratamento”, relata.

Na fase de acompanhamento e quase curada da doença, Enísia não precisou sair de Cruzeiro do Sul para receber assistência médica. Na manhã desta terça-feira, 19, seu acompanhamento foi otimizado com os atendimentos ambulatoriais oncológicos, que pela primeira vez na história são ofertados na região do Juruá. “É uma benção. Como usuária, só tenho a agradecer a todos os envolvidos nesse projeto que melhora muito a vida do paciente que se trata de câncer”, enfatizou.

Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Frei Paolino Baldassari amplia atendimento e alcança resultados notáveis na saúde

Em uma notável conquista para a saúde no Acre, o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Frei Paolino Baldassari, vinculado ao governo do Estado, implementou um terceiro turno de trabalho, consolidando seu comprometimento em atender às crescentes necessidades da população. Esta expansão está projetada para aumentar em mais dois mil atendimentos mensais, promovendo significativamente os resultados na área de reabilitação.

Atualmente, a unidade atende cerca de sete mil pessoas por mês, nos turnos da manhã e tarde. O CER III oferece uma variedade de serviços especializados que atendem tanto crianças quanto adultos.

Entre os serviços oferecidos estão terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, avaliação neuropsicológica, fisioterapia em diversas modalidades, aplicação de toxina botulínica, exames audiológicos, protetização e consultas em áreas como pediatria, neuropediatria, ortopedia pediátrica, genética médica e otorrinolaringologia.

Destaca-se a atenção específica para pacientes pós-covid e com fibrose cística. O CER III oferece fisioterapia cardiopulmonar direcionada a esses grupos. O centro tem uma abordagem flexível no atendimento, permitindo que os pacientes usufruam dos serviços até três vezes por semana. Essa flexibilidade visa atender às necessidades individuais, proporcionando um tratamento personalizado que garante a continuidade e a maximização dos progressos na reabilitação.

A Sesacre continua a demonstrar seu firme compromisso em promover a saúde e o bem-estar da população, enfrentando desafios com determinação e eficácia. Esses esforços irão prosseguir no próximo ano, construindo um futuro mais saudável e promissor para todos os acreanos.