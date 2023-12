São Paulo é melhor e vence; Flamengo joga muito mal, mas se garante no G-4

Campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, o São Paulo encerrou o ano com nova vitória sobre o rival rubro-negro. Luciano marcou o único gol do jogo no Morumbi.

O Flamengo terminou a competição na quarta colocação, com 66 pontos. O São Paulo, com 53, encerrou sua participação no 10º lugar.

O jogo foi de nível baixo, e o São Paulo foi superior nas duas etapas. O Flamengo não teve oportunidades de gols e mereceu perder.

São Paulo é melhor no primeiro tempo

Sem objetivos, o São Paulo não precisou fazer muita força para ser bem melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. O gol de Luciano foi marcado com muita liberdade. Caio Paulista, Wellington Rato e Luciano não foram incomodados na jogada. No início do duelo, o Tricolor chegou a sobrar na posse de bola, mas o quesito terminou em 51% a 49% para os donos da casa. Os paulistas também foram superiores em finalizações: 5 a 3. O Fla só chegou com um chute fraco de Pedro e uma cabeça de Pablo nas mãos de Rafael.



Segundo tempo sem protagonistas

Com o Botafogo atrás no placar contra o Internacional o tempo todo, o Flamengo pareceu desinteressado e não machucou o adversário em nenhum momento.

O São Paulo, embora controlasse o jogo, não manteve a pegada do primeiro tempo e administrou o resultado.





Por Globo Esporte