São Paulo aumentará o estádio do Morumbi para 100 mil lugares em acordo com WTorre

Em acordo com a WTorre, o Morumbi, estádio do São Paulo, passará por um processo de modernização. A reforma fará com que a arena passe de 85 mil torcedores em dias de jogos e 100 mil pessoas em shows. Atualmente, a casa do Tricolor comporta aproximadamente 65 mil em partidas e 80 em espetáculos.

Além disso, para eventos menores, o Morumbi, também contará com um anfiteatro com capacidade para 20 mil pessoas. A construtora terá seis meses para apresentar o projeto definitivo da reforma do estádio, que pretende reinaugurá-lo até o seu centenário, em 2030.

Responsável pela reforma no Allianz Parque, antigo Palestra Itália e estádio do Palmeiras, a WTorre também possui um acordo com o Santos para a reconstrução para a obra na Vila Belmiro.

Porém, a WTorre teve algumas diferenças no modelo de negócio com o São Paulo em relação ao acordo que tem com o Palmeiras. Uma delas é que a equipe treinada pelo Dorival Júnior poderá vetar shows quando julgar necessário o uso do estádio, enquanto o time de Abel Ferreira é obrigado a jogar em outros lugares.

As obras podem começas apenas em 2027, já que o São Paulo firmou um acordo de três anos pelo naming rights do estádio com a empresa de chocolate Bis. Morumbi se chamará MorumBis durante o período.

Por Metrópoles