Santos perde para o Fortaleza e é rebaixado pela primeira vez

Precisando do resultado, o Santos se lançou ao ataque na etapa final e passou a criar mais. Aos 12, a equipe teve um suspiro. Lucas Lima cobrou escanteio e Messias testou firme, para o fundo do gol. Cinco minutos depois, a esperança cresceu: o Bragantino empatou com o Vasco, resultado que ia livrando o Peixe da queda. Mesmo sem muita organização tática, o time da Vila Belmiro ficou em cima do adversário em busca do segundo gol. Porém, a equipe esbarrava em problemas que foram vistos durante toda a temporada, como a falta de criatividade. Aos 36, a preocupação virou pavor. O Vasco passou à frente do placar novamente. Desesperado por um gol, o Santos se lançou de forma desgovernada ao ataque e até o goleiro João Paulo foi para a área adversária em alguns lances. Em um deles, aos 49, Lucero recuperou a bola no campo de ataque, viu a meta desprotegida e mandou para as redes, sem que ninguém pudesse evitar o gol. Imediatamente, objetos passaram a ser lançados para o campo, e o árbitro encerrou o jogo, sacramentando o primeiro rebaixamento do clube de Pelé.