Ronaldo divulga carta à torcida do Cruzeiro, admite erros e celebra “volta à América”

Sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro (SAF), Ronaldo escreveu carta para falar do desempenho do clube, dentro e fora do campo, em 2023. O Fenômeno reconheceu erros cometidos pela gestão cruzeirense, mas também comemorou a classificação da equipe à Copa Sul-Americana de 2024.

Ronaldo disse no documento que a gestão comandada por ele nunca escolheu o caminho mais fácil para resolver os problemas, mas, sim, o verdadeiro e seguro para longo e médio prazos.

Apesar de reconhecê-los, Ronaldo não especificou quais foram os erros do Cruzeiro no ano. O gestor preferiu focar no que ele entendeu como evolução nesses dois anos de SAF à frente da instituição.

“As nossas prioridades, desde o início da gestão, eram a organização das finanças, o respeito aos colaboradores e jogadores, o resgate dos valores e do orgulho de ser Cruzeiro, os pagamentos em dia, claro. da reconstruído de toda a cadeia de suprimentos, o desenvolvimento da infraestrutura e investimentos na base, além, é claro, da reconstrução dos resultados esportivos de maneira sustentável”, disse.

Para Ronaldo, o ano de 2023 seria o mais difícil desde o início do trabalho da atual gestão no clube. O ex-camisa 9 da Seleção Brasileira enfatizou que o aprendizado com os erros será importante no decorrer do trabalho.

“Não tenho dúvida dos nossos acertos no caminho até aqui. Nunca escondi de vocês que seria a temporada mais difícil da nossa jornada juntos por diversos fatores, mas sei que também tropeçamos em decisões importantes e cada um desses erros, embora tenha dificultado inclusive a nossa relação, nos proporcionou lições valiosas que nos impedirão de repeti-los”, comentou.

O Cruzeiro terminou o ano sem títulos. O time foi eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, saiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, e encerrou o Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, com 47 pontos em 38 jogos.

“O momento agora é de alívio para todos nós, cruzeirenses. Sabemos que o ano esteve longe do ideal pela grandeza do Cruzeiro, mas, apesar de tudo, superamos as maiores adversidades e não deixamos de aprender e crescer como instituição. Alcançamos marcos significativos, como a modernização de grande parte da estrutura física dos Centros de Treinamento e tantos outros investimentos que trarão resultados palpáveis no futuro – além de conquistas do Futebol Feminino e dos Crias da Toca”, enfatizou, pedindo para que o passado fique para trás.

“O fato de que encontramos o Cruzeiro em estado terminal nunca deixará de ser parte da nossa história, porém é tempo de virar a página, deixar o passado pra trás, renovar o nosso compromisso e olhar para frente: o Novo Cruzeiro está em construção e dias muito melhores virão”, garantiu.

Ronaldo promete um 2024 de mais glórias e mais audácia. “Com a mesma paixão que abracei o desafio em 2022 e com todos os aprendizados que colhemos em 2023, asseguro que 2024 será, sem dúvida, superior e mais audacioso”, explanou.

Veja a publicação de Ronaldo