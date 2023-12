Rio Branco tem transporte público gratuito neste domingo (24), véspera de Natal

Foto: Terminal central de Rio Branco I Whidy Melo/ac24horas

O transporte público em Rio Branco é gratuito das 8h até as 23:59h, neste domingo (24), como parte da programação do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, da prefeitura de Rio Branco.

Além da gratuidade, o horário de serviço dos ônibus foi estendido das 23h30 até 23h59. “A população com certeza está muito feliz e dá para ver que muitas pessoas vieram de seus bairros para aproveitar esse momento. E volto a insistir, domingo que vem tem de novo e as pessoas do bairro venham ver o centro de Rio Branco. Venham ver que coisa linda nós temos aqui para alegrar os corações de todo mundo”, disse o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, durante o anúncio da gratuidade, que se repetirá no último domingo do ano, 31.

A Prefeitura de Rio Branco estima que, por conta da gratuidade, cerca de 5 mil pessoas a mais que a média frequenta o centro da cidade, por dia.