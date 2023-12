Rio Branco pode ter chuva em dobro e risco de inundações em janeiro, diz Defesa Civil

Após meses de extremo calor e seca, a Defesa Civil de Rio Branco contou ao ac24horas nesta sexta-feira, 1 de dezembro, que os próximos 30 dias podem ter um leve aumento de chuva em relação a novembro, no entanto, a partir de janeiro se 2024, a situação climática pode dar um verdadeiro revés na Capital acreana.

Isso porque, segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, em janeiro do próximo ano existe a perspectiva de um grande acumulado de chuvas, podendo causar, inclusive, inundações. “A partir de janeiro é esperado que chova o dobro previsto, podendo causar inundações”, afirmou.

O militar destacou que eram esperados 207,1 milímetros de chuva em novembro, mas o volume acumulado no fechamento do mês foi de 130 mm, o que representa só 60% do esperado. “Há previsão de aumento de chuvas, mas não o esperado para o mês de dezembro”, declarou.

No entanto, Falcão acredita que o mês de dezembro pode registrar 260 mm de água, um número superior ao previsto nos meses anteriores.

Questionado se as altas temperaturas poderiam dar uma trégua, Falcão contou que apesar do período chuvoso, os termômetros ainda devem chegar a sensação térmica de quase 40°, muito por conta do El Niño, que representa o aquecimento anormal das águas superficiais e sub-superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. “As temperaturas devem estar altas nesse mês de dezembro. Em torno de 32° com sensação térmica 38°”, alertou.