Rio Branco já acumula quase 100 milímetros de chuva em 12 dias de dezembro

O verão que durou mais do que o previsto no Acre em 2023 foi embora. Dezembro chegou e tem chovido praticamente todos os dias. O Rio Acre, por exemplo, saltou da cota de 2,5m no primeiro dia do mês para 4,7m nesta terça-feira, dia 12, o que corresponde a mais de dois metros de diferença.

Após a estiagem prolongada, a Defesa Civil na capital acreana já trabalha com a possibilidade de um enchente que pode ser de grande proporção a partir de fevereiro. Nos primeiros 12 dias do mês, o acumulado de chuvas é de 88,6mm na capital acreana.

Por conta do aumento de chuvas e a previsão de enchente, a Defesa Civil de Rio Branco passou a monitorar com mais rigor a Bacia do Rio Acre. Por enquanto, a situação é tranquila, já que os níveis nos municípios da região e seus principais afluentes estão divididos entre baixa e aumento do nível nas últimas 24 horas.

Entre os afluentes, a região de Aldeia dos Patos, nas cabeceiras do Rio Acre, apresenta vazante, assim como o Riozinho do Rola. Já a região do Espalha tem aumento no nível. Em relação aos municípios do interior, que fazem parte da Bacia do Rio Acre, e que influencia no nível do rio na capital acreana, Assis Brasil e Brasileia estão com vazantes. Em Xapuri, Porto Acre e Rio Branco, o nível aumentou.