Rio Acre ultrapassa os 4 metros e alcança maior cota dos últimos seis meses

O início de dezembro marca a chegada tardia das chuvas regulares no Acre. Prova disso é o nível do Rio Acre nesta segunda-feira, 11, que chegou a 4,45m com as chuvas dos últimos dias. O nível é o maior em mais de seis meses. A última vez que o manancial atingiu este patamar foi em 6 de junho deste ano.

Por conta do fenômeno climático “El Niño”, o Acre enfrentou uma estiagem prolongada, que deixou o nível dos rios e igarapés com níveis mais baixos em um período muito maior do que o normal em todos os anos. Alguns municípios tiveram dificuldades na captação de água e a população ribeirinha teve dificuldade de escoar a produção agrícola.

Agora, com a chegada do período chuvoso, a preocupação se inverte e a Defesa Civil de Rio Branco já trabalha com a expectativa de uma cheia do Rio Acre na capital acreana para o mês de fevereiro. “Essa é nossa expectativa pelo monitoramento que fazemos e pela experiência que temos. Nossa previsão é que possamos ter uma enchente de média para grande proporção em fevereiro”, destaca Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil da capital acreana.