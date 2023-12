Rio Acre continua subindo na capital e ultrapassa a marca de seis metros

Rio Acre – Foto: Sérgio Vale

A bacia do Rio Acre continua em recuperação após a estiagem prolongada deste ano. A chegada do período de chuvas regulares, aos poucos, vai fazendo com que o nível do manancial volte à normalidade para o período.

Nesta segunda-feira, 18, conforme a medição da Defesa Civil, o nível do Rio Acre é de 6,07 m. Nas últimas 24 horas, o rio subiu, em Rio Branco, quase um metro.

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil da capital acreana, a última vez que o nível do Rio Acre tinha ficado acima dos 6 metros em 2023 foi no dia 3 de junho.

Após a seca prolongada, provocada graças ao efeito do fenômeno climática El Niño, a Defesa Civil já trabalha com a possibilidade de uma enchente de média para grande proporção em Rio Branco no mês de fevereiro.