Ricardo Salles reage com desconfiança ao apoio de Jair Bolsonaro a Nunes em 2024

Preterido pelo PL na disputa à prefeitura de São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles afirmou à CNN que aguarda um posicionamento do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro sobre quem ele irá apoiar nas eleições de 2024.

O ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro recebeu a notícia com desconfiança. “É o que estão dizendo, até agora não vi ele dar uma palavra a respeito”, disse à CNN nesta quinta-feira (21)

Em outubro, Salles publicou a frase “back to the game”, que na tradução significa “de volta ao jogo”, para anunciar que iria se candidatar à prefeitura paulista, depois de receber apoio de Bolsonaro.

Nesta quinta-feira (21), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten, declararam publicamente que o candidato da escolha do ex-presidente é Nunes, e não Salles.

Perguntado se há previsão de encontro de Bolsonaro com o prefeito Ricardo Nunes, Wajngarten informou à CNN que nada está marcado e que o ex-presidente da República irá viajar para uma pousada em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, de propriedade do ex-ministro do Turismo bolsonarista, Gilson Machado.