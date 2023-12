Revisões do PIB não alteram perspectiva de crescimento em 2023, diz equipe econômica

Apesar do baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre de 2023, a equipe econômica do governo segue otimista quanto à retomada do crescimento da economia do país ainda este ano.

No entanto, em documento divulgado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, nesta terça-feira (5), os analistas avaliam uma retomada do crescimento “na margem” para o quarto trimestre.

De acordo com o cenário da SPE, na comparação interanual, o setor agropecuário deve seguir desacelerando, mas a indústria e os serviços devem puxar a expansão no ritmo de crescimento.

“A indústria tende a se beneficiar com a redução nos custos do crédito, com os programas de estímulo ao investimento e de construção de moradias populares, e com os estímulos à atividade na China”, projeta a pasta.

“Para a expansão do setor de serviços, devem contribuir a recente expansão da massa de renda, impulsionada pela geração líquida de postos de trabalhos e pelo aumento do rendimento real, sobretudo para as classes mais baixas, que têm se beneficiado de maneira mais significativa com a desinflação em curso”, diz o documento da Fazenda.

Segundo os analistas da pasta, o setor de serviços ainda poderá se beneficiar com a redução da inadimplência e “melhorias recentes de condições financeiras”, que “tende a impulsionar as concessões de crédito e o ritmo de expansão do consumo nesse último trimestre”.