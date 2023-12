Réveillon de Cruzeiro do Sul no Arena do Juruá deverá atrair mais de 40 mil pessoas

Com show da dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo, o Réveillon 2024 de Cruzeiro do Sul, deverá atrair cerca de 40 mil pessoas no município. Na festa da virada, no estacionamento Estádio Arena do Juruá, haverá também queima também de fogos.

O evento será iniciado às 21 horas do dia 31 de dezembro e seguirá até às 5 horas da manhã do dia 1° de janeiro de 2024, na área do estacionamento do Estádio Arena do Juruá. A realização é do Governo do Estado com apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Associação Comercial.

40 espaços para a venda de comida e bebida e 10 para restaurantes, estão disponíveis. Até agora, só a metade está já está acertada com os empreendedores . Segundo o presidente da associação, Luiz Cunha, os interessados em ganhar uma renda extra durante a festa devem dirigir-se à Associação Comercial com documentados para comercializar na festa da virada.

“As inscrições serão estendidas até a véspera do evento, dia 30, caso ainda restem vagas disponíveis. A Arena Juruá passou por uma renovação, com a área de shows asfaltada e estrutura adequada. Imaginamos que este local vai lotar”, citou Cunha.

A rodovia AC-405, que dá acesso ao estacionamento do Estádio Arena do Juruá, está 90% da obra de duplicação, concluída.