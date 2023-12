Réveillon da prefeitura terá entrada gratuita, atrações locais e queima de fogos

A Prefeitura de Rio Branco divulgou nessa segunda-feira, 25, as atrações do “Réveillon de Vida, Esperança e Dignidade”, que acontecerá no Calçadão da Gameleira, a partir das 18h, na capital acreana.

A gestão municipal destaca que a entrada é gratuita, com entrada da geleira liberada, com exceção de garrafas de vidros.

Os rio-branquenses poderão curtir ao som de artistas locais como Álamo Kário, DJ Belmont, Edu Safadão e Levada do Ghetto. Além disso, haverá a realização da tradicional queima de fogos e a cascata na Ponte Metálica.