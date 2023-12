Refis do Saerb é prorrogado e dívidas podem ser regularizadas até março de 2024

Quem tem dívidas na conta de água terá mais tempo para aproveitar o programa de Regularização Fiscal de Dívidas Vencidas (Refis), do Saerb.

É que o prazo do Refis foi prorrogado e se estende agora até 6 de março de 2024. Após este prazo, o parcelamento será realizado sem os benefícios de juros e descontos que dispõe o programa.

Os pontos de atendimento continuam nas redes de supermercado Araújo, localizados na Isaura Parente, Floresta, Sobral, Wanderley Dantas e Tangará.

Vale ressaltar que os débitos pendentes dos usuários referentes ao consumo de água vencidos, podem ser pagos à vista ou em até 20 (vinte) parcelas.

Para o diretor-presidente, Enoque Pereira, esta é mais uma oportunidade de aproveitar o programa e se regularizar.

“O Saerb continua oportunizando os usuários inadimplentes a se regularizarem, prorrogando o prazo do Refis. É importante estar em dia com o Serviço de Água e Esgoto, evitando, assim, a futura suspensão do serviço”, ressalta.