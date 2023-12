Red Bull Bragantino se despede do Nabizão em 2023 diante do Coritiba pelo Brasileirão

Na noite deste domingo, 3, o Red Bull Bragantino vai receber o Coritiba no relvado do Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, num dos jogos que encerrarão a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O duelo está marcado para começar a partir das 18h30 (horário de Brasília) e marcará a despedida […]

Na noite deste domingo, 3, o Red Bull Bragantino vai receber o Coritiba no relvado do Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, num dos jogos que encerrarão a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O duelo está marcado para começar a partir das 18h30 (horário de Brasília) e marcará a despedida do Massa Bruta de sua casa.

Com a classificação já assegurada para a Pré-Libertadores de 2024, o Braga chega para este embate na sexta colocação com 59 pontos somados, mas quer encerrar uma sequência de cinco partidas sem vencer no Brasileirão. Em contrapartida, o Coxa ocupa a 19ª posição com 30 pontos e já está rebaixado para a Série do ano que vem.

No primeiro primeiro turno da atual edição do Brasileiro, o Verdão recebeu o Bragantino no Estádio Couto Pereira, num jogo válido pela 18ª rodada, e quem saiu vencedor na ocasião foi o time visitante, O gol que deu o triunfo ao clube do interior paulista foi marcado pelo atacante Sorriso.

Neste jogo, o treinador português Pedro Caixinha não terá o meio campista Eric Ramires e nem o atacante Alerrandro, que foram expulsos diante do Fortaleza na rodada passada. Além deles, os zagueiros Eduardo Santos e Cipriano, junto com o meia Nathan Camargo também continuarão de fora, já que se encontram no Departamento Médico.

Por outro lado, o Toro Loko terá os retornos de Léo Ortiz, Luan Cândido e Lucas Evangelista. O trio cumpriu suspensão automática no meio de semana e voltará a aparecer na lista de relacionados para esta partida.

Com tudo isso, a provável escalação do Red Bull Bragantino para enfrentar o Coxa tem Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho.