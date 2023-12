Real Madrid anuncia renovação com Ancelotti até 2026 e frustra Seleção Brasileira

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (29), a renovação do contrato de Carlo Ancelotti como técnico do clube. O anúncio pôs fim à especulação da contratação do italiano para comandar a Seleção Brasileira em 2024.

O compromisso de Ancelotti com o time merengue terminaria em junho de 2024. Porém o vínculo foi renovado até 30 de junho de 2026.

O presidente afastado da CBF, Ednaldo Rodrigues, havia externado o desejo de contratar Ancelotti após a saída de Tite do comando da Seleção, em 2022. Internamente, havia um plano para administração do elenco de forma interina, como aconteceu durante a passagem de Fernando Diniz, até a chegada do extrangeiro em 2024. A negociação com Carlo Ancelotti esfriou, Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF e, nos último dias, a imprensa espanhola deu como certa a renovação do vínculo entre o treinador e o Real Madrid.

Quando questionado sobre o assunto, Ancelotti sempre negou qualquer sondagem brasileira, disse ter “orgulho” pelo interesse da Seleção, porém afirmou que cumpriria seu contrato na Espanha até o final.

Leia o anúncio do clube madrilenho:

O Real Madrid C. F. e Carlo Ancelotti acordaram a ampliação do contrato do nosso treinador até 30 de junho de 2026. Nas suas cinco temporadas como treinador do Real Madrid, conquistou 10 títulos: 2 Liga dos Campeões, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 1 Liga, 2 Taças do Rei e 1 Supercopa de Espanha.

Carlo Ancelotti é o único treinador que conquistou 4 Copas da Europa e que conquistou mais vitórias na história desta competição (118), e também é o primeiro treinador a vencer as cinco grandes Ligas da Europa (Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha)