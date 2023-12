Ramon concorre a prêmio de fisiculturismo; veja como votar

O acreano Ramon Dino concorre ao prêmio de melhor fisiculturista de 2023 no “Bodybuilding Awards”, premiação organizada pelo site Generation Iron, referência no fisiculturismo.

Vice-campeão do Mr. Olympia este ano, o Dinossauro do Acre está entre os finalistas da categoria masculina. O canadense Chris Bumstead, conhecido como “Cbum” e que venceu Ramon Dino na categoria Classic Physique do Mr. Olympia, também está entre os concorrentes ao prêmio.

Além de melhor atleta entre os homens, Ramon Dino também é um dos finalistas da categoria “Most Shredded” (Mais Trincado, em tradução livre).

O Bodybuilding Awards é decidido por voto popular. Para votar, basta cadastrar o e-mail na página da premiação (clique aqui).