Programa do governo ‘Voa Brasil’ e regras para trabalho por aplicativo ficam para 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros chegam ao final do primeiro ano de governo sem conseguir tirar do papel alguns projetos que foram anunciados no início do mandato, o terceiro do petista.

‘Voa Brasil’



Anunciado em março deste ano pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o programa teria o objetivo de baratear os bilhetes aéreos, com promessa de passagens R$ 200 para determinados grupos da sociedade, como estudantes e aposentados.



Em setembro, para abrir mais espaço ao Centrão, Lula tirou França do Ministério de Portos e Aeroportos e colocou Silvio Costa Filho, do Republicanos, como titular. À época, o novo ministro disse que daria continuidade à ideia do “Voa Brasil”. Quando assumiu a pasta, afirmou que o programa seria lançado “em breve”.



Apesar de não ter conseguido implementar algumas ideias anunciadas no início do mandato, o governo conseguiu concretizar uma série de promessas de campanha neste ano, como:

•novo Bolsa Família, com benefício mínimo de R$ 600

•retomada do programa Minha Casa, Minha Vida

•aumento real do valor do salário mínimo

•poupança para evitar a evasão de estudantes do ensino médio

•novo PAC, com previsão de R$ 1,6 trilhão em investimentos até 2026

•programa Desenrola, para renegociação de dívidas de pessoas físicas