Procura por crédito cai quase 6% no Acre, aponta análise

Em outubro, a queda na procura dos consumidores brasileiros por crédito se tornou menos acentuada, de -3,9% em comparação ao mesmo período do último ano. No Acre, a queda é de 5,6%. Os dados são do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito, que não registra números positivos desde maio de 2022.

Ainda segundo o levantamento, de todas as Unidades Federativas (UFs) do país, apenas quatro registraram alta em outubro em comparação ao ano anterior (Santa Catarina, Alagoas, Paraná e Rondônia), após terem expressado queda em setembro na comparação anual (22 x 23).

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian.

A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.