Presidente Lula mobiliza ministros por aprovação de Flávio Dino ao STF

O Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), tem contado com apoio reforçado na Esplanada dos Ministérios para a sabatina que enfrentará no Senado, na próxima quarta-feira (13).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escalou ministros para conversar com senadores de seus respectivos partidos ou estado em busca de diminuir resistências ao nome do indicado ao Supremo Tribunal Federal.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, confirmou à CNN que entrou em campo por Dino. Waldez procurou o senador Lucas Barreto (PSD-AM), parlamentar do estado de Alcolumbre.

“Todos devemos contribuir, pois o STF e o Brasil ganharão um grande magistrado, defensor da democracia e da justiça”, disse.

O ministro André Fufuca (PP), que é do Maranhão e próximo a Dino, também confirmou que tem articulado junto a bancada do PP para viabilizar apoio ao ministro.

No primeiro escalão de Lula, Alexandre Padilha (PT) tem participado de conversas com senadores. No Planalto, a aprovação de Dino é tratada como prioridade.

Senadores da base também têm ajudado o ministro da Justiça a tentar vencer resistências com jantares promovidos a parlamentares.

Na próxima semana, às vésperas da sabatina, a ex-senadora Katia Abreu (PP-TO) promoverá um encontro para turbinar as articulações pela aprovação de Dino.

Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, também já reuniu senadores para tratar do assunto, logo depois de a indicação de Lula ser oficializada.