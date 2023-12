Presidente do Santos diz que Neymar pediu para guardar a camisa 11: “Até eu voltar”

Novo presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira revelou, nesta segunda-feira (11) um pedido inusitado de Neymar. Após o mandatário revelar que a camisa 10 não será usada no Campeonato Brasileiro enquanto o Peixe estiver na Série B, o clube pode aposentar também a 11 provisoriamente.

Em entrevista à Santa Cecília TV, Teixeira contou que recebeu uma ligação de Neymar.

“Ontem (domingo) recebi um telefonema dele e ele disse: ‘Presidente, já aposentou a 10 até voltar à primeira. Então, aposenta a 11 até quando eu voltar’. Fiquei feliz, já estou esperançoso. Vou colocar para o nosso grupo para que a gente estude. Vamos guardar a 11 também e aguardar a volta do Neymar.”.

O presidente afirmou ter ficado animado com o pedido.

“Já me deixou tão esperançoso. Que seja tão rápida a volta para a primeira (divisão) e a volta do Neymar no futuro. Vamos aposentar a 10 de forma momentânea, a 11. A 10 o Pelé não pode mais vestir. Só vai vestir um novo craque quando subirmos para a divisão de elite. E a 11 vamos aguardar também até o nosso craque voltar”, afirmou.

Neymar foi revelado pelo Santos em 2009 e defendeu o Peixe até maio de 2013, quando se transferiu para o Barcelona. O atacante se consagrou com a camisa 11 da equipe alvinegra.

Aposentadoria da camisa 10

Neste sábado (9), Marcelo Teixeira foi eleito pela sétima vez para presidir o Alvinegro Praiano no triênio entre 2024-2026. Teixeira venceu outros quatro candidatos: Maurício Maruca, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Wladimir Mattos.

A decisão de não usar a camisa 10 no Brasileirão pela equipe principal até o time retornar para a Série A foi divulgada por Marcelo logo após a eleição. Segundo o dirigente, a ação é uma homenagem a Pelé.

Em 2024, o Santos vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nos 111 anos de história do clube.