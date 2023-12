Premiação do concurso de ornamentaçãon de natal ocorrerá no próximo sábado, 30

A prefeitura de Rio Branco deverá anunciar os vencedores do concurso de ornamentação ‘Natal de vida, Esperança e Dignidade’, que ocorre em parceria com a Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), Associação Comercial do Acre (Acisa) e Federacre, no sábado, 30, às 18h na Praça da Revolução. A informação foi confirmada pela assessoria da FGB, nesta quarta-feira, 27.

Segundo a organização, a gestão irá premiar ruas, casas, carros, motos e bicicletas que tiverem melhores decorações natalinas e também as fotografias mais bonitas do Natal deste ano. Esse ano, o o concurso tem novas categorias, diferentes das edições anteriores. O diferencial é que 30 casas serão premiadas, distribuídas em grupos de dez para cada regional, além de dez ruas, uma em cada regional.

O concurso também vai premiar dez carros, dez motos, dez bicicletas decoradas e a melhor fotografia amadora e profissional. O valor total das premiações do concurso chega a R$ 150 mil.

Nesta quinta-feira, 28, haverá a segunda carreata onde os jurados devem fazer a última avaliação dos candidatos e, na sexta, os julgadores devem fechar a planilha dos grandes ganhadores do concurso que será divulgado no sábado pelo prefeito Tião Bocalom.