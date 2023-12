Prefeitura intensifica entregas do Programa Recomeço para famílias

Para dar celeridade e cumprir a meta de entregar todos os itens do Programa Recomeço para Famílias 2023 nos próximos dias, a Prefeitura de Rio Branco está intensificando a ação nos bairros que foram alagados e realizando um mutirão para que os móveis e eletrodomésticos cheguem a quem precisa e atende aos requisitos para ser beneficiado pelo poder público.

Pelo menos duas mil famílias já receberam o benefício, ultrapassando 50% das entregas programadas, contemplando quem foi atingido pelas cheias e enxurradas dos rios e igarapés em quase 30 bairros das regionais Rui Lino, Sobral e Cidade Nova, que foram classificados pela Defesa Civil Municipal como os mais atingidos pelas águas.

Em apenas um dia, o primeiro do mutirão, no bairro 06 de agosto, quase 300 famílias receberam as equipes com as entregas do Programa Recomeço

“Estamos na Regional Cidade Nova e vamos atender as outras regionais que faltam ainda, mas até para esclarecer para as comunidades que a gente ainda não atendeu todas as regionais e hoje temos uma meta entre três e quatro mil famílias que serão atendidas, dentro dos requisitos da assistência social, mas eu acho que é válido a gente falar do quanto é gratificante esse momento, porque nós estamos fazendo esse mutirão das entregas, para que esses móveis cheguem realmente a quem precisa”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos Suellen Araújo.

“Isso aqui é bênção de Deus! Estou emocionada. Perdi guarda-roupa, fogão, cama da minha filha, é um recomeço que a prefeitura está proporcionando”, enalteceu a beneficiada, Maria Vanderléia.

“Chegou tudo o que eu informei que eu tinha perdido. A prefeitura me ajudou a repor o que a água levou, vai ser um recomeço”, destacou a beneficiada Liliane Nascimento.

Por Assecom/Prefeitura