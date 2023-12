Prefeitura Informa Que Sorteio Do Último Nota Rio Branco Está Avaliado Em R$ 45 Mil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), informa que o último sorteio do Nota Rio Branco está avaliado em R$ 45 mil. Para participar, o usuário deve realizar o cadastro no site notapremiada.riobranco.ac.gov.br até o dia 16 de dezembro, para poder computar seus cupons e assim, estar apto para participar do certame.

O Nota Rio Branco é uma iniciativa da gestão municipal que busca premiar àquelas pessoas que estão cumprindo o seu papel de cidadão, que é pedir a nota fiscal quando vão usufruir de algum serviço.

Segundo a secretária municipal de Finanças (Sefin) em exercício, Flaviane Agustini, a premiação é uma iniciativa da municipalidade que busca premiar a população, não os empresários.

“Quando a pessoa for usufruir algum tipo de serviço é importante solicitar a nota fiscal constando seu CPF para que ela seja emitida e conste na premiação. O cadastro é muito simples, basta entrar no site e vincular seu CPF com uma senha. A partir disso, todas as notas fiscais que ela solicitou no período, vão constar na página de participante e serão convertidas em bilhetes”.

Este ano foram três sorteios, o primeiro realizado em julho, onde o 1º lugar faturou R$ 10 mil e do 2º ao 5º, R$ 5 mil. Outro no mês de setembro em que o 1º lugar faturou R$ 10 mil e do 2º ao 5º, R$ 5 mil. Agora, para o último sorteio que ocorrerá no dia 16 de dezembro a gestão resolveu aumentar os valores da premiação. Quem ficar no 1º lugar levará para casa R$ 20 mil e do 2º ao 6º, R$ 5 mil.

Por Assecom/Prefeitura