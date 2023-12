Prefeitura entra na fase final de conclusão do asfaltamento do Ramal Itucumã

Desde que veio de Tarauacá para morar em Rio Branco, no Ramal Itucumã, há 30 anos, o sonho do seu Francisco Almeida, era ver o asfalto passar na frente da casa dele.

Segundo relata Francisco, outros gestores, antes do atual assumir a prefeitura de Rio Branco, visitavam frequentemente o ramal em época de campanha apenas para pedir votos e fazer promessas, que jamais se cumpriam.

“A alegria é toda nossa da comunidade porque há 30 anos nós vivíamos aqui na lama. Eu mesmo comprava concreto, pedra e colocava. Passavao de dois, três dias nesse ramal, ajeitando ele. Hoje é uma satisfação muito grande. O prefeito Bocalom nunca prometeu nada e está fazendo o nosso ramal, está concluindo o ramal todinho. Para mim, para comunidade é uma grande satisfação”, relata Francisco animado.

Para o encarregado da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), César Cordeiro, o asfaltamento tem mais de dois quilômetros de extensão. Bueiros e aterro foram providenciados para evitar possível transbordo do igarapé que corta o ramal.

“São dois quilômetros e duzentos metros e hoje a gente está concluindo o asfalto. Aqui foi feito um aterro porque a população tinha uma dificuldade muito grande na época do inverno, que o igarapé transbordava e o excesso ficava prejudicado, não passava carro, moto e nada. Então foi feito um aterro, agora a pavimentação, foi feita uma drenagem para poder comportar as fortes chuvas que estão chegando aí na época do inverno”, explica César Cordeiro.

No ramal Itucumã, que fica na região do Segundo Distrito de Rio Branco, residem em torno de 600 famílias.

“O ramal estava quase sem trafegabilidade. Agora como vocês podem observar aí a pavimentação toda pronta. Foi feita tudo do zero. População agora pode contar com um ramal para o resto da vida”, finalizou o encarregado da Emurb.

