População poderá levar geleira com latinhas no Réveillon da Família, no Arena da Floresta

O público que irá participar do Réveillon da Família, realizado com apoio do governo do Acre no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, poderá entrar no evento com geleiras, porém, não será permitido a entrada com garrafas de vidros, apenas latinhas e materiais descartáveis. Também estará à disposição a venda de alimentos e bebidas comercializados por empreendedores da economia solidária.

A festa está marcada para o próximo dia 31, tanto em Rio Branco, como em Cruzeiro do Sul, no Arena Juruá. Na capital acreana, o Réveillon da Família vai iniciar às 20h. A abertura acontecerá com bandas locais. Durante a virada do ano, o cantor Murilo Huff irá se apresentar, e o evento encerrará com o cantor Tatau, ex-vocalista da Banda Araketu. A festa vai encerrar às 4h da manhã, de 1º de janeiro de 2024.

Segundo o secretário de Governo, Alysson Bestene, a festa está sendo preparada para receber as famílias acreanas. “Iremos disponibilizar toda a estrutura necessária para receber a população com segurança e proporcionar uma passagem de ano com muita alegria”, destacou o secretário.

Durante a virada de ano haverá um show pirotécnico com fogos de artifício sem estampido, em conformidade com a lei estadual que proíbe o uso de fogos barulhentos. O governo estima receber cerca de 60 mil pessoas e vai investir mais de R$ 580 mil para a realização do evento, que contará com segurança pública e privada.

Em Cruzeiro do Sul, a previsão de início da festa será às 21h, com a presença dos cantores nacionais, Diego & Victor Hugo, que devem iniciar o show após a queima de fogos. Para quem for participar da virada de ano no Arena da Floresta ou no Arena do Juruá é importante levar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.