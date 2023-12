Ponte Metálica será liberada para show pirotécnico da virada de ano, diz Defesa Civil

O coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, informou por meio do Instagram que ponte Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Ponte Metálica, na região central de Rio Branco, já está liberada para a execução do show pirotécnico da virada de ano.

Falcão disse que a liberação foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), mas lembrou que ainda será necessária a realização de reunião com os demais órgãos de segurança para averiguar outras situações que envolvem a aglomeração de público.

A prefeitura de Rio Branco já divulgou a programação do Réveillon de Vida, Esperança e Dignidade, organizado na Gameleira, Segundo Distrito da capital acreana. A festa começa às 18h do domingo, 31, com a apresentação de cantores locais e a tradicional cascata de fogos na Ponte Metálica.

Entre as atrações musicais anunciadas pela prefeitura estão: Álamo Kário, DJ Belmont, Edu Safadão e Levada do Ghetto. A municipalidade também informou que os participantes serão autorizados a entrar com geleiras de bebidas, com exceção de garrafas de vidro.

Virada do governo

O governo do estado também organiza a sua festa de Réveillon para a população da capital e de Cruzeiro do Sul. O Réveillon da Família 2024 contará com a tradicional queima de fogos de artifícios, todos sem estampidos, obedecendo à legislação estadual, nas duas cidades acreanas.

Em Rio Branco, os cantores Murilo Huff e Tatau são as principais atrações confirmadas para o show da virada. O público presente terá à disposição alimentos e bebidas, comercializados pelos empreendedores da economia solidária. O governo estima receber cerca de 60 mil pessoas e vai investir mais de R$ 580 mil para a realização do evento, que contará com segurança pública e privada.

Em Cruzeiro do Sul, a festa da virada da segunda maior cidade do Acre, será realizada na Arena do Juruá. A previsão de início será às 21h, com a presença dos cantores nacionais Diego & Victor Hugo, que devem iniciar o show após a queima de fogos. As celebrações continuam até as 5h da manhã.

Para quem for participar da virada de ano no Arena da Floresta ou no Arena do Juruá é importante levar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, alerta a organização.