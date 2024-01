Políticos do Acre lamentam morte de ex-deputado Walter Prado ocorrido em Goiânia

Após a notícia do falecimento do ex-deputado estadual e delegado aposentado Walter Prado, aos 71 anos, que lutava contra um câncer e não resistiu às complicações da doença, tendo uma insuficiência cardíaca como causa do óbito, a classe política do Acre resolveu emitir nota de pesar pelo ocorrido neste domingo, 31 de dezembro.

O governo do Acre, através do governador Gladson Cameli, manifestou o mais profundo pesar pelo falecimento do delegado aposentado Walter Prado, ocorrido na manhã deste domingo, 31, em Goiânia, onde se encontrava em tratamento médico. O ex-deputado estadual e ex-delegado geral da Polícia Civil, Walter Prado deixa um legado de honra e dedicação ao Sistema de Segurança Pública. Rogamos a Deus que possa, neste momento de profunda dor, consolar seus familiares”, diz a nota.

A vice-governadora Mailza Assis usou as redes sociais e lamentou o falecimento de Prado. “Peço a Deus que seja o consolo necessário nesse momento de tamanha tristeza”, comentou.

Quem também prestou condolências pelo falecimento de Prado, foi o presidente da ApexBrasil e ex-governador Jorge Viana, que enalteceu o trabalho do delegado no combate ao crime na sua época de governo no Acre. “Ele foi fundamental na nossa luta contra o crime no meu tempo de governador, junto com CEL Gilvan, Salete e Félix. Fizeram do Acre um exemplo de segurança”, escreveu Viana.

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) também se manifestou por meio de uma imagem do delegado postado no seu stories no Instagram.

Outro que se externou pesar foi o senador da República, Alan Rick (União Brasil). “Que Deus traga conforto e alívio aos amigos e familiares. Meus mais sinceros sentimentos”, disse.