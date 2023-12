Policial penal que matou picolezeiro é condenado a 12 anos de prisão

O Policial Penal Alessandro Rosas Lopes foi condenado pleo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar a 12 anos de prisão pelo assassinato do picolezeiro Gilcimar Silva Honorato, ocorrido em dezembro do ano passado em um bar no Conjunto Esperança.

Conforme as investigações, Alessandro tinha um desentendimento com o picolezeiro. Ele estaria ingerindo bebida alcoólica quando voltou a discutir com o trabalhador, que ao percebeu que o mesmo havia sacado de uma arma de fogo, saiu correndo tentando sair da linha do tiro, quando foi baleado pelas costas duas vezes e morreu no local.

Alessandro vai ter que cumprir a condenação em regime fechado, já que o juiz Alesson Braz negou que o condenado recorra da sentença em liberdade.