Policiais militares envolvidos na morte de enfermeira são presos em audiência de custódia

Dois policiais militares envolvidos na morte da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, 32 anos, foram presos após passarem por audiência de custódia.

A justiça quer saber o que realmente aconteceu no caso da mulher morta nesse sábado, 2, após ser alvejado com cinco tiros após um suposto surto psicótico e ser perseguida por equipes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON).

Os dois policiais, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados ao Batalhão Ambiental, onde ficarão à disposição da justiça.

A mãe de três filhos foi morta a tiros após desobedecer ordem de parada policial nas proximidades do Posto de Fiscalização de Senador Guiomard, na BR-317.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Acre disse que a enfermeira empunhava uma arma. “Durante a ocorrência, foi possível visualizar parte de um braço empunhando uma arma de fogo. Neste momento, diante do risco iminente à integridade física da equipe policial, foram efetuados cinco disparos em direção ao veículo”, diz a nota.

A informação tem sido negada por parentes e familiares da Géssica que pedem investigação imparcial do caso.