Polícia Penal impede entrada de celulares no presídio da cidade de Sena Madureira

Na noite desta terça-feira, dia 26, uma ação diligente dos policiais penais resultou na apreensão de dois aparelhos celulares que foram arremessados por cima da muralha frontal do presídio local. Segundo relatos dos policiais de plantão, um indivíduo se aproximou da muralha e lançou o dispositivo, mas graças à rápida intervenção, a entrada de dois celulares contidos em um embrulho foi evitada.

Imediatamente após o incidente, o indivíduo conseguiu se evadir, deixando para trás o embrulho. As autoridades agiram prontamente, apreendendo o pacote antes que chegasse às mãos dos presos nos blocos da unidade. Este episódio destaca mais uma vez a importância do trabalho providencial da polícia penal no controle e segurança do presídio local.

A ação eficaz dos policiais reflete o compromisso constante em prevenir atividades ilícitas dentro da instituição, demonstrando a vigilância rigorosa necessária para manter a ordem e a segurança. Este sucesso é um testemunho da dedicação e profissionalismo da equipe que atua incansavelmente para garantir a integridade do sistema prisional.

Por Radar 104